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За сутки в Карелии выявлено 19 случаев заболевания коронавирусом

Новости. Общество
08:23, 19 Июля 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составило 1940 человек, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки подтверждено 19 новых случаев коронавируса в Карелии: в Петрозаводске – 14 человек, в Пряже – 1 человек, в Костомукше – 1 человек, в Кондопоге – 1 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселок Шуя и деревня Верховье). Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составило 1940 человек.

За время пандемии коронавируса выздоровели 1209 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 22 человека: в Петрозаводске – 12, в Питкярантском районе – 3, в Лахденпохском районе – 2, в Беломорском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Суоярвском районе – 1.

Всего в Карелии проведено 101280 исследований на коронавирус (+1593).

На самокарантине находится 953 человека (+48 за сутки).

В местах обсервации пребувают 12 человек (+7 за сутки).

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Комментарии

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Изя
2020-07-19 08:57:08
Случаи выявляют , а умирают от внебольничной пневмонии , сказочники :)
Гость
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