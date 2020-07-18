За сутки в Карелии выявлено 19 случаев заболевания коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составило 1940 человек, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки подтверждено 19 новых случаев коронавируса в Карелии: в Петрозаводске – 14 человек, в Пряже – 1 человек, в Костомукше – 1 человек, в Кондопоге – 1 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселок Шуя и деревня Верховье). Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составило 1940 человек.

За время пандемии коронавируса выздоровели 1209 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 22 человека: в Петрозаводске – 12, в Питкярантском районе – 3, в Лахденпохском районе – 2, в Беломорском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Суоярвском районе – 1.

Всего в Карелии проведено 101280 исследований на коронавирус (+1593).

На самокарантине находится 953 человека (+48 за сутки).

В местах обсервации пребувают 12 человек (+7 за сутки).