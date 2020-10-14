За сутки в Карелии выявлено рекордное число заболевших коронавирусом и один человек скончался

В Карелии за сутки от COVID-19 умерла 77-летняя женщина и 121 человек заразился опасным вирусом, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 77-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 121 человека. Из этого числа заболевших - 95 человек, из них 31 имеет симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 74 человека, в Кондопожском районе - 8 человек (поселок Марциальные воды - 1, Кондопога -7), в Сегежском районе – 4 человека (Сегежа – 2, поселок Надвоицы – 1, поселок Верхний – 1), в Прионежском районе – 11 человек (поселок Чална-1 – 2, село Заозерье – 1, поселок Новая Вилга – 1, село Деревянное – 2, поселок Мелиоративный – 2, СНТ «Мозаика» – 1, поселок Ладва-Ветка – 1, жилой массив Речное-2 – 1), в Пряжинском районе – 4 человека (Пряжа, поселок Чална, деревня Виданы, село Святозеро), в Суоярвском районе – 4 человека (поселок Поросозеро – 3, Суоярви – 1), в Питкяранте – 1 человек, в Медвежьегорском районе – 6 человек (поселок Повенец – 1, поселок Пиндуши – 2, Медвежьегорск – 3), в Лахденпохье – 2 человека, в Кеми – 1 человек, в Беломорске – 1 человек, в Олонце – 1 человек, в Лоухи – 1 человек, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Суккозеро), в Сортавальском районе – 2 человека (поселок Хелюля).

Выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 17, в Сегежском районе – 5, в Кондопожском районе – 4, в Беломорском районе – 4, в Пряжинском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Лоухском районе – 1, в Калевальском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 811,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 913,4 случая, по Северо-Западу – 1108,5.