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За сутки в Карелии выявлено рекордное число заболевших коронавирусом и один человек скончался

Новости. Общество
09:49, 15 Октября 2020
фото: © Александр Демьянчук/ТАСС
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В Карелии за сутки от COVID-19 умерла 77-летняя женщина и 121 человек заразился опасным вирусом, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 77-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 121 человека. Из этого числа заболевших - 95 человек, из них 31 имеет симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 74 человека, в Кондопожском районе - 8 человек (поселок Марциальные воды - 1, Кондопога -7), в Сегежском районе – 4 человека (Сегежа – 2, поселок Надвоицы – 1, поселок Верхний – 1), в Прионежском районе – 11 человек (поселок Чална-1 – 2, село Заозерье – 1, поселок Новая Вилга – 1, село Деревянное – 2, поселок Мелиоративный – 2, СНТ «Мозаика» – 1, поселок Ладва-Ветка – 1, жилой массив Речное-2 – 1), в Пряжинском районе – 4 человека (Пряжа, поселок Чална, деревня Виданы, село Святозеро), в Суоярвском районе – 4 человека (поселок Поросозеро – 3, Суоярви – 1), в Питкяранте – 1 человек, в Медвежьегорском районе – 6 человек (поселок Повенец – 1, поселок Пиндуши – 2, Медвежьегорск – 3), в Лахденпохье – 2 человека, в Кеми – 1 человек, в Беломорске – 1 человек, в Олонце – 1 человек, в Лоухи – 1 человек, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Суккозеро), в Сортавальском районе – 2 человека (поселок Хелюля).

Выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 17, в Сегежском районе – 5, в Кондопожском районе – 4, в Беломорском районе – 4, в Пряжинском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Лоухском районе – 1, в Калевальском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 811,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 913,4 случая, по Северо-Западу – 1108,5.

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Комментарии

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Владимир11
2020-10-15 12:51:11
Говорят, что умирают с сопутствующими заболеваниями. Интересно, есть взрослые граждане, у кого их нет?
Zim
2020-10-15 11:59:56
«При легком течении температура тела не превышает 38,5 градуса. Кроме того, зараженные чувствуют легкую слабость, кашель и боли в горле», — пишет «Царьград». Однако, отмечается, что есть восемь других часто встречающихся признаков заболевания. Больные коронавирусом могут испытывать боли в мышцах и мигрень, спутанность сознания, диарея, кровохарканье, сердцебиение и тошноту.
При COVID-19 средней тяжести температура у пациентов становится выше, появляется одышка, а частота дыхательных движений превышает 22 в минуту. Медики подчеркивают, что даже легкая форма коронавируса может быстро превратиться в тяжелую».
Juniper59
2020-10-15 12:28:35
Zim, отшибленный нюх забыли. Это, как пишут, почаще встречается, чем предыдущие восемь признаков.
ppppp
2020-10-15 10:15:57
Похоже, что скоро в сутки будет не 14 тыщ, а 15 тыщ заболевших(((
Константин Сергеевич
2020-10-15 10:06:06
Догулялись без маски?
Серж
2020-10-15 10:38:36
Константин Сергеевич, бывшие работники культуры , здоровье не берегли , пили , гуляли ,спортом не занимались . не иначе .
Константин Сергеевич
2020-10-15 11:40:12
Серж, как раз я то соблюдаю все меры: хожу в масках и в перчатках в людных местах, обрабатываю руки антисептиком и проч. Берегу себя!
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