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Новости. Происшествия
17:20, 04 Мая 2018

За сутки в Карелии злоумышленники обнесли магазины на 4 тысячи рублей

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Прибыли не досчитались магазины Петрозаводска, Кеми, Беломорска и Надвоиц, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

На сумму более 4 тысяч рублей пострадали за минувшие сутки 3 мая торговые заведения Карелии.

В Петрозаводске в одном из гипермаркетов в ночь на 4 мая дважды активировали тревожную сигнализацию. В час ночи задержан 42-летний гражданин с неоплаченным товаром на сумму свыше полутора тысяч. В два - 20-летний молодой человек за хищение на 400 рублей.

Также попытки выноса товаров зарегистрированы в Кеми, Беломорске и Надвоицах. Нарушители переданы в полицию, будут приняты меры административного характера.

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