За сутки в России от COVID-19 умерли 292 человека

Общее число инфицированных COVID-19 в России на 5 ноября составило 1 712 858 человек.

За последние сутки в России выявлено 19 404 человека, заболевших коронавирусной инфекцией.



Всего инфицированных коронавирусом 1 712 858.



Выздоровели за время пандемии 1 279 169 человек, за сутки выписано по выздоровлению 12 238 человек.



Летальных случаев за все время: 29 509, за последние 24 часа скончались 292 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 63 млн тестов на коронавирус, за сутки - 570 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 ноября остается 405 318 человек.

Напомним, абсолютный рекорд по заражению COVID-19 достигнут сегодня в Карелии.