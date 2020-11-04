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За сутки в России от COVID-19 умерли 292 человека

Новости. Общество
10:50, 05 Ноября 2020
фото: © Илья Питалев / РИА Новости
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Общее число инфицированных COVID-19 в России на 5 ноября составило 1 712 858 человек.

За последние сутки в России выявлено 19 404 человека, заболевших коронавирусной инфекцией.

Всего инфицированных коронавирусом 1 712 858.

Выздоровели за время пандемии 1 279 169 человек, за сутки выписано по выздоровлению 12 238 человек.

Летальных случаев за все время: 29 509, за последние 24 часа скончались 292 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 63 млн тестов на коронавирус, за сутки - 570 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 ноября остается 405 318 человек.

Напомним, абсолютный рекорд по заражению COVID-19 достигнут сегодня в Карелии.

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