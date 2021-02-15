За сутки в России от коронавируса умерли 459 человек

Общее число скончавшихся от новой коронавирусной инфекции в России составляет 80 979 человек, сообщили в опрештабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 13 233 случая COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 099 323 человека.

Выздоровели 3 624 663 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 17 627 человек.

Летальных случаев за все время: 80 979, за минувшие сутки зарегистрировано 459 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 107,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 204 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 февраля остаются 618 670 человек.