За сутки в России от коронавируса умерли 799 человек и более 23 тысяч заразились опасным вирусом

Всего в стране за время пандемии зарегистрировано 6 218 502 случая коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 23 270 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 136 (9,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 218 502 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 568 363.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 20 834 человека.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 156 977. За прошедшие сутки скончались 799 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 164,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 535 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 июля остаются 1 225 080 человек.