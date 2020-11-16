За сутки в России умерли 442 пациента с коронавирусом

Общее число летальных исходов от COVID-19 в России на 17 ноября достигло 33 931, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлены 22 410 человек, заразившихся COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России на 17 ноября составило 1 971 013 человек.

Выздоровели за время пандемии в России 1 475 904 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 22 055 пациентов.

Летальных случаев за все время: 33 931, за сутки умерли 442 пациента с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 69,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние 24 часа - 438 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 ноября остаются 461 164 человека.