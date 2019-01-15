13:02, 15 Января 2019
За три дня в Карелии зарегистрировано 18 случаев попыток выноса товара из магазинов
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Общая сумма ущерба по республике составила более 12 тысяч рублей, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.
Больше всего пострадали сетевые магазины с системой самообслуживания. В ряде случаев хищения выявлены службой охраны спустя некоторое время в процессе просмотра записей видеонаблюдения.
Граждане, задержанные с поличным, переданы в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной и – в случаях соответствующего ущерба или повторного совершения правонарушения – уголовной ответственности.
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