За восемь краж коньяка и виски молодой петрозаводчанке грозит реальный срок

Женщина, воровавшая в магазинах дорогое спиртное, предстала перед судом.

Судья петрозаводского городского суда Елена Семичева 20 июля планирует продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы.

Молодая женщина обвиняется в совершении восьми краж дорогого виски и коньяка в сетевых магазинах карельской столицы. Похищенное спиртное женщина либо выпивала сама или же продавала по дешевке. Обвиняемая, которую защищает адвокат по назначению Владимир Козодаев, признала свою вину в совершении преступлений и раскаивается в этом.

Поскольку на предыдущее заседание суда женщина не явилась, на следующий процесс ее должны принудительно доставить приставы. Так как обвиняемая ранее неоднократно была судима за аналогичные преступления, теперь ей, с учетом их рецидива, грозит реальное лишение свободы.