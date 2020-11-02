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"За вред природе придется отвечать": глава Карелии пообещал наказать виновников аварии на Белопорожских ГЭС

Новости. Общество
16:46, 03 Ноября 2020
фото: правительство Карелии
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Артур Парфенчиков заявил, что встревожен экологическими последствиями аварии на Белопорожских ГЭС и пообещал открыто сообщать о всех работах по ликвидации ЧП.

Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети, что на месте прорыва дамбы на Белопорожских ГЭС продолжаются восстановительные работы.

"Большую тревогу вызывают экологические последствия аварии и загрязнение береговой линии и реки Кемь. Сегодня пришли результаты лабораторных исследований проб воды, взятых Управлением Росприроднадзора непосредственно в момент разлива, то есть, когда концентрация загрязнения была максимальной. И они подтвердили, что содержание нефтепродуктов в воде превышено, причем многократно: по правому берегу – в 3,6 раза, по левому – в 280 раз! Да, площадь разлива относительно небольшая, но такое превышение серьезно само по себе!", - заявил он.

По словам губернатора, к ликвидации загрязнения подключилась специализированная организация – Карельское профессиональное спасательное формирование "СМАРП". Специалисты установили боновые заграждения, локализовали место появления пленки нефтепродуктов, обработали загрязнение береговой части сорбентами и другими специальными веществами.

Сегодня спасатели вновь выехали на место происшествия для проведения дополнительных работ. Они извлекают из воды прибитые к берегу промасленные бревна, трубы, другой строительный мусор.

"После проведения всех очистительных мероприятий новый анализ воды еще не проводился – повторно пробы для исследований специалисты Управления Росприроднадзора возьмут 5 ноября. Результаты покажут, насколько эффективными были предпринятые нами меры. Обязательно сообщу о них здесь, на своей странице. Утаивать объективную информацию никто не собирается – буду честно и открыто рассказывать жителям Карелии о том, как идут восстановительные работы и насколько большой ущерб нанесен экологии. Люди должны знать правду. Также планируется повторный выезд спасателей для контроля мероприятий по ликвидации загрязнений", - написал Парфенчиков.

Глава Карелии инициировал встречу с руководством Ростехнадзора в Москве, на которой обсудили вопросы безопасности строительства Белопорожских ГЭС. По словам Артура Парфенчикова, Ростехнадзор окажет помощь в осуществлении контроля за строительно-монтажными работами. Губернатор также направил письмо на имя руководителя Росприроднадзора с просьбой взять ситуацию с розливом нефтепродуктов под особый контроль.

Артур Парфенчиков отметил, что в причинах позникновения происшествия на Белопорожских ГЭС предстоит разобраться правоохранительным органам.

"Безусловно, виновные в аварии, повлекшей угрозу экологической безопасности Кемского района, должны понести заслуженное наказание. За вред, нанесенный карельской природе, придется отвечать", - заключил он.

Вечером 24 октября на Белопорожских ГЭС прорвало дамбу. Чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Чиркка-Кемь.

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Комментарии

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бюджет
2020-11-03 17:15:30
Ну , тогда, пожалуйста план "наказаний" опубликуйте. Следить за графиком будем ежедневно, спасибо.
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