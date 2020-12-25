За время эпидемии в России более трех миллионов человек заразились коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 29 258 случаев COVID-19 в 85 регионах страны.

В России за последние сутки обнаружено 29 258 случаев COVID-19. В итоге за все время зарегистрировано 3 021 964 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, при этом число выписанных пациентов выросло до 2 426 439.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 28 185 человек.

За минувший день в России подтверждено 567 летальных исходов с коронавирусом, за все время в стране 54 226 смертей от COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 88,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 511 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 декабря остаются 654 275 человек.