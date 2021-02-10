За время пандемии 3609 детей в Карелии заразились COVID-19

За сутки коронавирус выявлен у пяти детей, сообщил министр здравоохранения республики Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 11 февраля, в Карелии зарегистрировано 38369 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3609 – это дети. За сутки заболели 5 детей.

Сутками ранее детей, заразившихся COVID-19, было 21, а 9 февраля – 31.

Напомним, за сутки коронавирус в Карелии выявлен у 178 человек, умерли два пациента. Всего с начала пандемии инфицировано 38396 жителей Карелии, скончались 262 пациента, выздоровили 33595.