За время пандемии COVID-19 в России более 6 млн человек заразились опасным вирусом

За сутки в России 22 420 человек заразились коронавирусом, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 22 420 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 863 (8,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 195 232 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 547 529.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 20 579 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 156 178. За прошедшие сутки скончались 798 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 163,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 408 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 июля остаются 1 228 980 человек.