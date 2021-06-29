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За время пандемии коронавирусом заразились более 50 тысяч жителей Карелии, 629 из них умерли

Новости. Общество
09:32, 30 Июня 2021
фото: © REUTERS/Amanda Perobelli

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 184 жителей республики, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 30 июня, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 629 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 184 жителей республики, из них 178 непривитых. Заболели также 178 человек, средней тяжести — 46, и 22 тяжелых пациента.

В больницах с коронавирусом находится 791 пациент, из них шестеро крайне тяжелых, три пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 50164 человек.

За сутки выздоровели еще 85 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 47493 человек.

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