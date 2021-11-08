За время пандемии в России заразились опасным вирусом почти 9 млн человек

За минувшие сутки в стране коронавирус выявлен у 39 400 человек, сообщили в оперштабе.

По данным на 8 ноября, за сутки в России подтверждено 1 190 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 248 004 пациента.

За последние сутки в России выявлено 39 400 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 422 (8,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 834 495 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 587 560.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 25 582 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 8 ноября остаются 2 001 942 человека.