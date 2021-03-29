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За выходные 10 водителей в Карелии стали пешеходами

Новости. Общество
15:52, 29 Марта 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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В выходные дни автоинспекторы отстранили от управления 10 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Так, в Лахденпохском районе в поселке Тиурула сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления снегоходом "Ямаха" 37-летнего местного жителя. Мужчина, не имеющий права управления, находился за рулем транспортного средства с признаками опьянения. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Нарушителю грозит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей в случае употребления алкогольных напитков воспользоваться услугами службы такси. В ГИБДД также просят жителей республики не оставаться равнодушными к проблеме безопасности дорожного движения. Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 112.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД Петрозаводска встали на пути 100 пьяных водителей.

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Комментарии

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Беня
2021-03-29 17:35:38
Чем больше граждане полицейские наловят, тем меньше будут пробки :)
кир
2021-03-29 17:00:16
Пьющие водители стали пьющими пешеходами. И делов то. От перемены мест сумма выпитого не меняется, - сказал мой кот.
Гость
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