За выходные 10 водителей в Карелии стали пешеходами

В выходные дни автоинспекторы отстранили от управления 10 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Так, в Лахденпохском районе в поселке Тиурула сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления снегоходом "Ямаха" 37-летнего местного жителя. Мужчина, не имеющий права управления, находился за рулем транспортного средства с признаками опьянения. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Нарушителю грозит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей в случае употребления алкогольных напитков воспользоваться услугами службы такси. В ГИБДД также просят жителей республики не оставаться равнодушными к проблеме безопасности дорожного движения. Сообщить о нетрезвом водителе с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 112.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД Петрозаводска встали на пути 100 пьяных водителей.