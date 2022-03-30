«Забастовочное движение» среди с/х предприятий Карелии закончилось соглашением с Минсельхозом

Частные сельскохозяйственные предприятия Карелии, которые несколько лет критиковали Минсельхоз за его политику в сфере господдержки отрасли, согласились на условия министерства.

Об этом заявил руководитель ведомства Владимир Лабинов на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике.

«На протяжении последних лет у нас были предприятия, которые я называю забастовщиками. Может быть, это не очень красивая характеристика, но, тем не менее, есть предприятия, которые демонстративно отказывались участвовать в государственной программе, и, соответственно, не претендовали на меры поддержки, и при этом продолжали нас критиковать, что наши меры поддержки неправильные. Так вот, все без исключения предприятия подписались под готовностью участвовать и претендовать на меры поддержки, а это значит, что все взяли на себя обязательства, в том числе, по увеличению объемов производства», — сказал Лабинов.

Ранее он объяснял, что министерство выдает субсидии на производство молока только тем предприятиям, которые берут на себя обязательства по увеличению объемов. Те компании, которые отказывались заключать такие соглашения, не могли претендовать на господдержку.