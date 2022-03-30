890x80
Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Центр поддержки экспорта продлевает прием заявок на конкурс «Экспортер года»
06.04.2022 13:12
Глава Карелии представил новые автобусы для междугородних маршрутов (ФОТО и ВИДЕО)
14.04.2022 18:20
Появилось видео ДТП в Петрозаводске, где под колеса грузового фургона попал ребенок (ВИДЕО)
Сегодня 11:23

«Забастовочное движение» среди с/х предприятий Карелии закончилось соглашением с Минсельхозом

Новости. Экономика
15:19, 15 Апреля 2022
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Новости партнеров

Частные сельскохозяйственные предприятия Карелии, которые несколько лет критиковали Минсельхоз за его политику в сфере господдержки отрасли, согласились на условия министерства.

Об этом заявил руководитель ведомства Владимир Лабинов на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике.

«На протяжении последних лет у нас были предприятия, которые я называю забастовщиками. Может быть, это не очень красивая характеристика, но, тем не менее, есть предприятия, которые демонстративно отказывались участвовать в государственной программе, и, соответственно, не претендовали на меры поддержки, и при этом продолжали нас критиковать, что наши меры поддержки неправильные. Так вот, все без исключения предприятия подписались под готовностью участвовать и претендовать на меры поддержки, а это значит, что все взяли на себя обязательства, в том числе, по увеличению объемов производства», — сказал Лабинов.

Ранее он объяснял, что министерство выдает субсидии на производство молока только тем предприятиям, которые берут на себя обязательства по увеличению объемов.  Те компании, которые отказывались заключать такие соглашения, не могли претендовать на господдержку.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.04.2022, 07:00
На Земле ожидается сильная магнитная буря из-за вспышки на Солнце
12.04.2022, 11:58
«Бурной весны не ждем»: В Карелию опять идет снег
09.04.2022, 10:15
В Карелии худрук и замдиректора «Кантеле» покинули ансамбль
11.04.2022, 20:39
Официальное число погибших на Украине жителей Карелии достигло девяти
09.04.2022, 16:25
Госавтоинспекция Карелии предупредила водителей грузовиков о запрете поездок в Финляндию
13.04.2022, 17:20
В Карелии авария на снегоходе унесла жизнь человека (ФОТО)

Аналитика

14.04.2022 13:55
Обществоведение
 «Моя победа осталась практически незамеченной в Карелии»
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова приехала домой в Петрозаводск и дала большое интервью о спорте, личной жизни, планах создания центра гимнастики в городе и об отсутствии поддержки карельских чиновников.
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
14.04.2022 09:00
Что в Карелии подорожало больше всего
13.04.2022 14:51
Угрожают ли санкции интернету в Карелии
12.04.2022 14:17
«Нарушения имели место»
11.04.2022 11:38
Вся аналитика

Чтиво

14.04.2022 14:49
Уроки выживания
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
Какая еда помогает справиться со стрессом и как вкусно приготовить гречу, которая килограммами скопилась на антресолях. 
«Шафран пусть растет там, где ему положено расти»
11.04.2022 12:25
«Если дети играют в войнушку, это не страшно, игра — это способ исцеления»
05.04.2022 17:04
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.