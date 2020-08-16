"Забеременевшая от десятилетнего" школьница родила дочь

Четырнадцатилетняя жительница Красноярского края, утверждавшая, что забеременела от десятилетнего друга, родила девочку.

Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Другие подробности пока не сообщаются. О беременности школьницы стало известно в январе этого года, пишет РИА Новости со ссылкой на Starhit.

Напомним, поначалу Дарья заявляла на всю страну о том, что отцом ее ребенка является 10-летний друга Ваня. Как выяснилось, школьница лгала. Позже школьница призналась, что ее изнасиловал 15-летний подросток. Сейчас он находится под следствием.

"Я пыталась не думать о том ужасном случае, который перевернул всю мою жизнь. Но со временем свыклась и приняла то, что Ваня будет отцом, хоть и не биологическим. Да и тем более я боялась, что не смогла бы больше забеременеть. Я понимаю, что мне всего 14 лет и о материнстве, в этом возрасте сложно говорить, многие говорят, что я вообще забью на ребенка. Но вы даже не знаете меня, какая я в жизни... Я не отношусь к тем подросткам, которые курят, пьют или что-нибудь употребляют. Не осуждай, когда не знаешь!" — откровенничала Даша.