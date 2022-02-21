Заболеваемость коронавирусом в Карелии пошла на спад

За минувшие сутки в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 875 человек.

На 23 февраля в республике зарегистрированы 121918 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16009 детей. За минувшие сутки выявлены 875 инфицированных, из них непривитых — 820 (93,7%). Сутками ранее этот показатель был 982. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 1008 пациентов, в состоянии средней тяжести — 962 человека, в тяжёлом — 39 (из них непривитых — 33).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 113327 человек, за последние сутки — 909.

За сутки зарегистрировано еще две смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1386 человек.