Заболеваемость коронавирусом в России снижается пятую неделю подряд

За последние семь дней в стране выявили на 6,9% меньше заболевших, чем за предыдущие.

Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 6 по 12 декабря штаб зарегистрировал 215 283 случая заражения против 231 240 за период с 29 ноября по 5 декабря. Число заболевших вновь оказалось меньше количества выздоровевших - за неделю в России вылечились 238 949 человек.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжает сокращаться. Если в прошлое воскресенье их было 1 017 929, то в это - 986 058, следует из данных штаба.

Третью неделю подряд в России снижается и смертность от нового заболевания. За последние семь дней штаб зарегистрировал 8 205 летальных исходов против 8 523 за предыдущие.