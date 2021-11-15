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Заболеваемость коронавирусом в России снижается пятую неделю подряд

Новости. Общество
12:56, 12 Декабря 2021
фото: © freepik

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За последние семь дней в стране выявили на 6,9% меньше заболевших, чем за предыдущие.

Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 6 по 12 декабря штаб зарегистрировал 215 283 случая заражения против 231 240 за период с 29 ноября по 5 декабря. Число заболевших вновь оказалось меньше количества выздоровевших - за неделю в России вылечились 238 949 человек.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжает сокращаться. Если в прошлое воскресенье их было 1 017 929, то в это - 986 058, следует из данных штаба.

Третью неделю подряд в России снижается и смертность от нового заболевания. За последние семь дней штаб зарегистрировал 8 205 летальных исходов против 8 523 за предыдущие.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-12-12 14:02:11
Имеем отрицательное падение положительного роста.
Изя
2021-12-12 13:24:08
Достали бредить и врать , но никак с вирус излечивать ((( :)
nae
2021-12-12 13:16:41
Но QR апартеид все равно будет введен.
Изя
2021-12-12 13:24:51
nae, это же про другое , про лже- царя ))) :)
кир
2021-12-12 14:22:52
Изя, а чем наш Царь не угодил тебе?
Изя
2021-12-12 14:35:18
кир, у вас и царь есть ? Я думал он только в сказке есть )) :)
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