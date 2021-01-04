Заболеваемость коронавирусом в России выросла на фоне спада в Карелии

За последние сутки в России выявлено 24246 случаев заболевания коронавирусом - на 0,7% больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Из общего числа инфицированных за минувшией сутки 11,8% не имеют клинических проявлений болезни.

Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 3,3 млн случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных пациентов выросло до 2,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 651, 8 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, в Карелии по состоянию на 8 утра 5 января было выявлено 289 случаев заболевания. Днем ранее тесты показали наличие инфекции у 301 пациента.