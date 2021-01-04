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Заболеваемость коронавирусом в России выросла на фоне спада в Карелии

Новости. Общество
15:38, 05 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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За последние сутки в России выявлено 24246 случаев заболевания коронавирусом - на 0,7% больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Из общего числа инфицированных за минувшией сутки 11,8% не имеют клинических проявлений болезни.

Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 3,3 млн случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных пациентов выросло до 2,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 651, 8 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, в Карелии по состоянию на 8 утра 5 января было выявлено 289 случаев заболевания. Днем ранее тесты показали наличие инфекции у 301 пациента.

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