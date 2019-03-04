Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии пошла на спад

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения на 17,6%, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 6075 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Число заболевших находится на уровне эпидемического порога.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2617 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше эпидемического порога на 6,6%. По сравнению с предыдущей неделей количесвто заболевших снизилось на 20%.

Из-за повышенной заболеваемости приостановлена деятельность 5 классов в 4 школах Петрозаводска и республики (Прионежский, Сегежский районы, Костомукша).

При обследовании больных выделены вирусы гриппа A(H3N2), A(H1N1)09, респираторные вирусы (риновирусы).