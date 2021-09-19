Заболеваемость ОРВИ в Карелии превысила эпидпорог в 2,3 раза

Уровень заболеваемости ОРВИ в республике выше эпидемического порога на 131,6%, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

За минувшую неделю по республике зарегистрировано 8761 новый случай острой респираторной вирусной инфекции. Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 131,6%. Чаще всего болеют дети от 15 лет и старше (рост за неделю составил 137,2%), 7-14 лет (115,4%), 3-6 лет (60,9%).

По сравнению с предыдущей неделей отмечается превышение заболеваемости ОРВИ на 93,3% или на 4181 случая.