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Заболеваемость ОРВИ в Карелии превысила эпидпорог в 2,3 раза

Новости. Общество
09:11, 21 Сентября 2021
фото: © Донат Сорокин / ТАСС

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Уровень заболеваемости ОРВИ в республике выше эпидемического порога на 131,6%, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

За минувшую неделю по республике зарегистрировано 8761 новый случай острой респираторной вирусной инфекции. Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 131,6%. Чаще всего болеют дети от 15 лет и старше (рост за неделю составил 137,2%), 7-14 лет (115,4%), 3-6 лет (60,9%).

По сравнению с предыдущей неделей отмечается превышение заболеваемости ОРВИ на 93,3%  или на 4181 случая.

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