Заболевший коронавирусом глава районной администрации в Карелии ведет хронику ковидной интоксикации

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров, у которого тест на COVID-19 дал положительный результат, рассказал о своем самочувствии.

Напомним, в минувший понедельник Дмитрий Петров сообщил том, что заболел коронавирусом. По результатам компьютерной томографии в Беломорской ЦРБ он был отправлен на самоизоляцию. О своем состоянии он пишет в "Хронике ковидной интоксикации" в соцсетях.

"Если вчера казалось, что спина отваливается, то сегодня пришло понимание, что вчера казалось. На коже спины в районе собирательной Musculus erector spinae выраженная гиперестезия. Попросту говоря, не докоснуться. От уровня 3-4 грудных позвонков до 2-3 поясничных. Симметрично. С двух сторон. Сантиметров по 10. На спине лежать тяжело, боль в мышцах, но и в положении на боку и на животе тоже спина болит. Как будто вчера выкопал мешков десять картошки и сгорел на пляже одновременно. Запахи ощущаю не меньше чем до начала пандемии, изменения вкусовых ощущений тоже нет. Сплю в сутки часов по 10 в общей сложности. Днём часок и ночной сон с 22 до 7 - 8 утра (когда просыпается главнокомандующий и начинает греметь своими игрушками). Температуру меряю раз семь. Сейчас 37,1 ‘С. Пока никаких особых других симптомов (сопли, кашель, головная боль и пр.) не наблюдается. Прислушиваюсь конечно к внутренним ощущениям. Вроде в легких все спокойно", - пишет глава районной администрации.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что большая часть жителей республики, у которых выявлен коронавирус, являются бессимптомными носителями инфекции.