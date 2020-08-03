Глава районной администрации в Карелии заболел коронавирусом

У главы администрации Кемского района Дмитрия Петрова тест на COVID-19 дал положительный результат.

Дмитрий Петров сообщил, что болен на своей странице в "ВКонтакте".

"Почувствовал небольшое недомогание. Появилась слабость в ногах и возникли вопросы к организации муниципальной власти в Кемском районе. Оказалось, это повысилась температура. 38’С. Анализ ПЦР показал положительную реакцию на КОВИД-19. Видимо, где-то меры профилактики я соблюдал не на 100%. Приехал в составе кемской делегации из 4-х человек на КТ в Беломорскую ЦРБ. Ждём результатов и заключения специалистов", - пишет глава районной администрации.

Дмитрий Петров уточнил, что на данный момент симптомов заболевания у него нет. Температура 36,9’С. При этом очень спина. "Болит так, как будто вчера кто-то бил меня по ней теннисной ракеткой", - уточнил он.

"Рекомендую всем соблюдать социальную дистанцию и масочный режим! Руки мыть. Пользоваться санитайзерами и антисептиками. Берегите себя", - запоздало советует глава администрации Кемского района.

Напомним, накануне в Карелии умерла 81-летняя пациентка с ковидной инфекцией. Это 18 летальный исход с начала эпидемии в Карелии.