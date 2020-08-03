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Глава районной администрации в Карелии заболел коронавирусом

Новости. Общество
18:40, 03 Августа 2020
фото: © Страница "ВКонтакте" главы администрации Кемского района Дмитрия Петрова
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У главы администрации Кемского района Дмитрия Петрова тест на COVID-19 дал положительный результат.

Дмитрий Петров сообщил, что болен на своей странице в "ВКонтакте".

"Почувствовал небольшое недомогание. Появилась слабость в ногах и возникли вопросы к организации муниципальной власти в Кемском районе. Оказалось, это повысилась температура. 38’С. Анализ ПЦР показал положительную реакцию на КОВИД-19. Видимо, где-то меры профилактики я соблюдал не на 100%. Приехал в составе кемской делегации из 4-х человек на КТ в Беломорскую ЦРБ. Ждём результатов и заключения специалистов", - пишет глава районной администрации.

Дмитрий Петров уточнил, что на данный момент симптомов заболевания у него нет. Температура 36,9’С. При этом очень спина. "Болит так, как будто вчера кто-то бил меня по ней теннисной ракеткой", - уточнил он.

"Рекомендую всем соблюдать социальную дистанцию и масочный режим! Руки мыть. Пользоваться санитайзерами и антисептиками. Берегите себя", - запоздало советует глава администрации Кемского района.

Напомним, накануне в Карелии умерла 81-летняя пациентка с ковидной инфекцией. Это 18 летальный исход с начала эпидемии в Карелии.

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Комментарии

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САША САНДАЛЬСКИЙ
2020-08-03 21:04:56
Ну и что, переболеет и на работу, не смертельно ведь!
Off
2020-08-03 20:15:48
Ковидные бомбы рвуться все ближе и ближе . Зато обеспечили явку и голосование по Кемскому району.
Изя
2020-08-03 21:02:17
Off, Жуть , а не писанина ))) Такое в бреду не написать )))
кир
2020-08-03 19:02:11
Начальство режим не соблюдает, марафоны бегает. Куда бедному крестьянину деться?
Off
2020-08-03 20:14:29
кир, как куда ? в собачий приют... )))
ПлачУ и ПлАчу
2020-08-03 20:52:42
Off, там даже собакам не достается после прожорливых добровольцев и победителей конкурсов грантов для НКО.
Off
2020-08-03 21:16:08
ПлачУ и ПлАчу, я смотрю, он там прижился.. ))
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