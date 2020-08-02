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В Карелии умерла 81-летняя пациентка с ковидной инфекцией

Новости. Общество
08:45, 03 Августа 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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В республике скончался еще один человек с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

В Республиканской инфекционной больнице от коронавирусной инфекции скончалась 81-летняя петрозаводчанка. У пациентки были сопутствующие хронические заболевания. Это 18 летальный исход с начала эпидемии в Карелии.

Подтверждены 9 новых случаев коронавируса, все в Петрозаводске.

Общее число инфицированных на сегодняшний день составило 2384.

Выздоровели еще 11 человек: в Петрозаводске – 6, в Сортавальском районе – 1, в Суоярвском районе – 1. Также выписаны еще три работника подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

Всего выздоровели 1607 человек.

На самокарантине находятся 806 человек (+7 за сутки).

В обсерваторе пребывают 8 человек.

Проведено 117942 исследований (+691 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 388,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,5 раза выше и составляет 579,8 случая, по Северо-Западу – 571,6.

Напомним, по состоянию на 2 августа в Карелии был зафиксирован 17-й летальный случай – умер 72-летний петрозаводчанин.

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