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В Карелии продолжают умирать пациенты с COVID-19 – новая жертва вируса

Новости. Общество
09:42, 02 Августа 2020
фото: © Елена Афонина/ТАСС
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В республике скончался еще один человек с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

Умер 72-летний петрозаводчанин. Пациент находился в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн, течение болезни осложнилось хроническими заболеваниями. Это 17 летальный исход с начала эпидемии в республике.

Подтверждено 18 новых случаев: в Петрозаводске – 8, в Пудоже – 1, в Пряжинском районе – 2 (Пряжа и поселок Чална), в Прионежском районе – 1 (село Деревянное), в Костомукше – 2, в Лоухском районе – 4 (Лоухи – 3, поселок Чупа – 1).

Общее число инфицированных на сегодняшний день составило 2375.

Выздоровели еще 20 человек: в Петрозаводске – 6, в Костомукше – 2, в Калевальском районе – 2, в Кондопожском районе – 1, в Суоярвском районе – 5.

Также выписаны еще 4 работника подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

Всего выздоровели 1596 человек.

На самокарантине находятся 799 человек (-11 за сутки).

В обсерваторе пребывают 8 человек.

Проведено 117251 исследований (+1068 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 386,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,5 раза выше и составляет 576,1 случая, по Северо-Западу – 567,1

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Комментарии

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2020-08-02 10:16:49
Зато триумфально проголосовали и парады провели....
кир
2020-08-02 10:50:12
Офф, болезный, ваши оккупанты больше не придут. Смени пластинку.
Станислав
2020-08-02 12:11:28
кир, Правильно говорите, конечно не придут, ведь они уже здесь!?!
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