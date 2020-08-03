В Карелии около 70 процентов заболевших коронавирусом переносят недуг бессимптомно

Глава Карелии рассказал о том, как протекает болезнь у инфицированных COVID-19.

"Большая часть жителей Карелии, у которых выявлен коронавирус, являются бессимптомными носителями инфекции. То есть, у них нет никаких проявлений заболевания. Так, по данным на 4 августа, активно болеющих у нас менее 31 процента от выявленных случаев инфицирования", - написал на своей странице в "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, на сегодняшний день доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции в специализированных отделениях и центрах республики составляет чуть более половины – почти 55 процентов.

Напомним, число инфицированных в республике на 4 августа возросло до 2418, за сутки – 34 новых случая ковида.