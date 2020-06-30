Заболевшим коронавирусом в городе горняков Карелии оказался продавец магазина

В Костомукше COVID-19 выявлен у сотрудника сетевого магазина.

Об этом сообщили в паблике Межрайонной больницы № 1 Костомукши.

"Выявлен лабораторно подтвержденный случай ковид в Костомукше. Продавец магазина "Пятерочка". Течение заболевания легкое. Лечение проводится в амбулаторном режиме", - пишут паблике.

В больнице Костомукши напоминают об использовании защитных масок и соблюдении социальной дистанции в магазинах и других общественных местах.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии подтвержден 41 новый случай коронавируса, один из них в Костомукше.