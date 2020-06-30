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Еще 41 человек заболел коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
08:29, 01 Июля 2020
фото: © Игорь Онучин/ТАСС
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Общее число заболевших COVID-19 в Карелии увеличилось до 1378 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, за минувшие сутки 41 новый случай коронавируса подтвержден в Карелии: в Петрозаводске - 22 человека, в Костомукше - 1 человек, в Сегеже - 2 человека, в Медвежьегорском районе - 2 человека (в Медвежьегорске и поселке Повенец) , в Лоухи - 1 человек, в Прионежском районе - 3 человека (село Заозерье - 1, поселок Кварцитный - 2), в Беломорске - 2 человека, в Лахденпохском районе - 3 человека (Лахденпохья - 2, поселок Элисенваара - 1), в Пряжинском районе - 1 человек (поселок Сяпся).

Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена еще у четырех работников АО "ВАД".

За сутки выздоровели еще 28 человек. 

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии– 224,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2 раза выше и составляет 441,5 случая, по Северо-Западу – 394,6.

Напомним, 30 апреля число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки выросло на 43 человека.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-01 09:53:55
Это не помешает принять поправки к Конституции большинством голосов.
In
2020-07-01 10:48:09
новый, главное знать ,как жулики будут "правильно " считать.
новый
2020-07-01 11:09:23
In, опять в бессильной злобе ? Пофиг как будут считать, главное, что поправки будут приняты.
In
2020-07-01 09:19:27
Идем голосовать ?
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