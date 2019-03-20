Заброшенная школа в Петрозаводске выставлена на повторные торги

Власти карельской столицы объявили очередной аукцион по продаже здания школы на улице Волховской; предыдущие торги были отменены из-за ошибок в документах.

Администарция города выставила на торги нежилое четырехэтажное здание бывшей школы, расположенное по адресу: ул. Волховская, 10. Информация об этом содержится на сайте мэрии Петрозаводска.

Начальная цена объекта – 32 млн 297 тысяч 800 рублей. Торги пройдут 22 апреля.

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