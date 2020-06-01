Заброшенные шахты рядом с городом в Карелии намерены ликвидировать

Заброшенные шахты вблизи Питкяранты планируется ликвидировать, говорится в тексте программы социально-экономического развития Карелии.

В тексте индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии на 2020-2024 годы сообщается о намерении властей проработать вопрос выполнения комплекса специализированых работ по ликвидации (консервации) заброшенных шахт, примыкающих к городу Питкяранта.

Речь идет об отработанных и неликивидированных в советское время шахтах.

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