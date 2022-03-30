Забытый на кассе в магазине кошелек стал добычей нечестного жителя Карелии

В Костомукше мужчина в магазине украл кошелек, который забыла на кассе пенсионерка, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратилась 68-летняя местная жительница и сообщила о том, что кто-то украл её кошелёк.

Пенсионерка пояснила, что обнаружила пропажу после посещения продуктового магазина. Неподалёку от торговой точки женщина вспомнила, что оставила его на кассе. Однако, вернувшись, отыскать пропажу не смогла. Костомукшанка лишилась трех тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что кошелек забрал один из посетителей магазина — 45-летний мужчина. Костомукшанин дал признательные показания.

Мужчина стоял в очереди за пенсионеркой. Увидев, что она оставила кошелёк, он не сказал ей об этом, а незаметно забрал себе и скрылся. В дальнейшем все деньги, которые там были, он потратил на сигареты и спиртное.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант обязался возместить материальный ущерб. Дознание продолжается.