890x80
Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Ипотека от 3,7% на квартиры в центре города в клубном доме «Речка»
21.04.2022 15:36
«Только бы хуже не было»
Сегодня 09:11
В Петрозаводске маленький ребенок, на мать которого напал насильник, вызвал полицию
Сегодня 06:40

Забытый на кассе в магазине кошелек стал добычей нечестного жителя Карелии

Новости. Криминал
10:34, 22 Апреля 2022
фото: © fbuz24.ru

Новости партнеров

В Костомукше мужчина в магазине украл кошелек, который забыла на кассе пенсионерка, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратилась 68-летняя местная жительница и сообщила о том, что кто-то украл её кошелёк.

Пенсионерка пояснила, что обнаружила пропажу после посещения продуктового магазина. Неподалёку от торговой точки женщина вспомнила, что оставила его на кассе. Однако, вернувшись, отыскать пропажу не смогла. Костомукшанка лишилась трех тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что кошелек забрал один из посетителей магазина — 45-летний мужчина. Костомукшанин дал признательные показания.

Мужчина стоял в очереди за пенсионеркой. Увидев, что она оставила кошелёк, он не сказал ей об этом, а незаметно забрал себе и скрылся. В дальнейшем все деньги, которые там были, он потратил на сигареты и спиртное.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант обязался возместить материальный ущерб. Дознание продолжается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2022, 00:01
Архитектура европейского стандарта в Петрозаводске
20.04.2022, 19:31
Смягчены ковидные ограничения для учреждений сферы торговли и услуг в Карелии
18.04.2022, 11:40
В Карелии планируется отдать под форелевое хозяйство целое озеро
16.04.2022, 09:55
Главный проспект Петрозаводска почти полностью закрывается для парковки
18.04.2022, 10:46
Новый ресторан появится на набережной Петрозаводска
15.04.2022, 16:41
Замгендиректора регоператора по вывозу мусора в Карелии стала экс-руководитель Корпорации развития РК Анна Позднякова

Аналитика

Сегодня 10:22
Капитал
Новые технологии против боли!
Боль в спине, суставах или мышцах, которая наступает неожиданно и в самый неподходящий момент, можно победить в «Костной клинике» с помощью современных инновационных методов физиотерапии.
«Только бы хуже не было»
Сегодня 09:11
Поверка счетчиков воды в Петрозаводске
Сегодня 09:00
Карелия начала экономить бумагу
21.04.2022 11:49
Адвокат Наталия Чернова: «Дискутируйте в узком кругу»
18.04.2022 09:18
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2022 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

Митинг в честь Дня воинской славы в Петрозаводске
18.04.2022 13:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.