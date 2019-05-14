Забывчивый петрозаводчанин лишился борсетки с планшетом

Мужчина оставил ее на багажнике автомобиля, а прохожий присвоил себе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о краже от 40-летнего жителя микрорайона Кукковка. Он сообщил, что забыл борсетку на багажнике. Когда владелец вернулся, сумки уже не было. В ней находились 8 тысяч рублей, планшет и документы.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 34-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, в тот день он проходил мимо машины заявителя и, заметив забытую борсетку, похитил её. Чужие денежные средства гражданин потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело. Документы и планшет изъяты и возвращены владельцу.