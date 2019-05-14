Забывчивый петрозаводчанин лишился борсетки с планшетом

Новости по теме
Загрузка...
Мужчина оставил ее на багажнике автомобиля, а прохожий присвоил себе, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска поступило заявление о краже от 40-летнего жителя микрорайона Кукковка. Он сообщил, что забыл борсетку на багажнике. Когда владелец вернулся, сумки уже не было. В ней находились 8 тысяч рублей, планшет и документы.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 34-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, в тот день он проходил мимо машины заявителя и, заметив забытую борсетку, похитил её. Чужие денежные средства гражданин потратил на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело. Документы и планшет изъяты и возвращены владельцу.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.05.2019, 11:36
07.05.2019, 13:49
11.05.2019, 14:10
07.05.2019, 13:52
11.05.2019, 21:40
08.05.2019, 12:28
Аналитика
13.05.2019 12:27
Капитал
Сотрудничество Республики Карелия и Агентства стратегических инициатив сведено практически на нет.
13.05.2019 10:13
08.05.2019 15:01
07.05.2019 10:53
06.05.2019 10:45
Чтиво
13.05.2019 09:57
Без политики
Май месяц радует прекрасной погодой и вместе с солнцем дарит желание выбраться на природу, чтобы насладиться всеми прелестями сезона. Но подарки бывают разные, и весна не стала исключением.
08.05.2019 12:28
07.05.2019 13:49
30.04.2019 14:26
Медиа
09.05.2019 15:12
Комментарии