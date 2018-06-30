Зачем чиновники пытаются уничтожить школу в поселке Усть-Река?

Журналист "Столицы на Онего" побывала в поселке Усть-Река Пудожского района и убедилась, что деревне там "отрубают голову".

Поселок Усть-Река Пудожского района находится в 475 километрах от Петрозаводска. В этот забытый богом уголок никогда не приезжали республиканские чиновники, нет в поселке ни сотовой связи, ни Интернета, нет дороги, уже год не ходит рейсовый автобус. В поселке Усть-Река на границе Карелии и Архангельской области проживают 100 человек, которые, каким-то чудом своими силами сумели сохранить медпункт, клуб, библиотеку и главное – школу, центр всей жизни на селе. Вот до этой школы и дотянулась рука "оптимизации", уничтожающая все, к чему прикоснется.

В 26 километрах от Пудожа есть поселок Кривцы. В Кривецкое поселение входят, в том числе, два поселка – Приречный и Усть-Река, именно над ними нависла угроза закрытия школы - хоть и расположены эти села в 12 километрах друг от друга – школа у них одна.

Подробности- в материале "Столицы на Онего".