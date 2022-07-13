Зачем проверяют гидранты?

Содержать гидранты в полном порядке просто необходимо для того, чтобы в случае возгорания у противопожарной службы была возможность немедленно его ликвидировать.

АО «ПКС-Водоканал» проводит проверку пожарных гидрантов. На обслуживании предприятия находятся более 1800 гидрантов, которые обеспечивают подачу воды для тушения пожара.

По правилам, расстояние между гидрантами на водопроводной сети не должно превышать 150 метров. Сотрудники водоканала совместно c МЧС проверяют работу гидрантов дважды в год: на каждый гидрант по резьбе прикручивают стендер (пожарную колонку). Проверяют давление в линии, для этого на стендере есть манометр. Воду пропускают через колонку, оценивают техническое состояние. Осенью гидранты еще раз осматривают и откачивают воду, которая может в них находиться — иначе с приходом морозов вода на поверхности замерзнет. Таким гидрантом зимой воспользоваться будет невозможно.

Ежедневно во время проверки работники АО «ПКС-Водоканал» и МЧС осматривают около 20 гидрантов на сетях. От этой работы зависят жизни людей и сохранность города.