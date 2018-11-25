Зачем Ширшина написала письмо Парфенчикову?

Директор АО "Олонецкий молочный комбинат" Галина Ширшина направила письмо главе Карелии Артуру Парфенчикову с вопросом о судьбе предприятия.

Галина Ширшина добивается участия губернатора в решении вопроса о выкупе имущества предприятия.

Она направила письмо губернатору, где попросила Парфенчикова высказать свою позицию по вопросу дальнейшей судьбы предприятия.

Как пояснила Ширшина, комбинат неоднократно обращался в карельское министерство имущественных и земельных отношений и Фонд государственного имущества республики с просьбой предоставить предприятию в собственность занимаемые им площади, которые сейчас принадлежат государству.

Директор компании напомнила руководителю региона, что по действующему законодательству она обладает правом преимущественного выкупа этого объекта региональной собственности, поскольку на протяжении многих лет он находится в аренде АО "Олонецкий молочный комбинат", однако, как сообщила Галина Ширшина, в августе нынешнего года она получила ответ на свое обращение от руководства Фонда госимущества, которое, по утверждению директора, немотивированно отказало предприятию в удовлетворении его права.

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