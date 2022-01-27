Задержан подозреваемый в многочисленных кражах в магазинах Петрозаводска

Полиция Петрозаводска задержала 30-летнего жителя города, подозреваемого в совершении не менее 10 краж в магазинах.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Ведомство раскрыло детали двух эпизодов, которые фигурируют в уголовном деле.

В ноябре прошлого года подозреваемый похитил в продуктовом магазине бутылку коньяка, а в торговом центре — мужскую куртку. Когда его задержали, он рассказал, что спиртное употребил, а одежду продал.

В ходе расследования выяснилось, что ранее у него уже была судимость.