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Задержан предприниматель, пытавшийся дать взятку одному из начальников отдела МВД в Карелии

Новости. Криминал
18:41, 12 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Сидоренко
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Сотрудники ОБЭП задержали предпринимателя, пытавшегося дать взятку заместителю руководителя отдела МВД Лахденпохского района.

Как стало известно "Столице на Онего" из источников в правоохранительных органах в четверг, 12 ноября сотрудники ОБЭП МВД Карелии при поддержке Росгвардии задержали предпринимателя, занимающегося грузоперевозками, который предложил взятку в размере 50 тысяч рублей заместителю руководителя отдела полиции в Лахденпохском районе, на тот момент исполняющего обязанности начальника.

Как сообщили в МВД Карелии, задержанный предприниматель таким образом пытался обеспечить беспрепятственный проезд для своего транспорта по территории региона, надеясь, что его не будут штрафовать за перегруз.

Следственный комитет Карелии по факту дачи взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий возбудил уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ.

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