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Задержанный за взятку замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" пожаловался в Следком на телесные повреждения

Новости. Общество
17:03, 19 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Обвиняемый во взяточничестве бывший замгендиректора аэропорта Игорь Волчек пожаловался в карельский Следком на полученные им при задержании телесные повреждения.

Теперь уже бывший заместитель генерального директора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек, которого вместе с экс-главой Минтранса Карелии Алексеем Кайдаловым обвиняют в получении взятки, 12 февраля обратился к руководителю Следкома республики Евгению Швецу с жалобой на полученные им при задержании телесные повреждения. Об этом "Столице на Онего" сообщил его адвокат Олег Нескоромный.

"Во время, как считает мой подзащитный Волчек, его неоправданного жесткого задержания сотрудниками полиции он получил телесные повреждения: кровоподтек под глазом, рассечение брови и другие повреждения, - сообщил Олег Нескоромный. – Работники правоохранительных органов, которые перед задержанием даже не представились, действовали так, словно перед ними вооруженный бандит из лихих 90-х годов, а не безоружный чиновник, к которому не следовало применять такое насилие. Волчек не сопротивлялся и тем более зачем было его калечить".

Поскольку, разъяснил адвокат, сотрудники изолятора по закону не имеют право принимать задержанных без их медицинского освидетельствования, из Следственного комитета конвой доставил Волчека в БСМП. Медицинские работники документально зафиксировали имеющиеся у него телесные повреждения, и эта справка, по словам Олега Нескоромного, у следствия имеется.

"Следственный комитет должен разобраться в произошедшем и выяснить, не превысили ли в данном случае сотрудники полиции свои должностные полномочия, - говорит Олег Нескоромный. – Со времени подачи нами жалобы прошла уже неделя, однако, до сих пор никто из следователей Волчека по поводу полученных им телесных повреждений даже не допросил. Не назначено и требующееся в данном случае проведение судебно-медицинской экспертизы. В этой связи складывается впечатление, что следствие ожидает, когда телесные повреждения на лице Волчека исчезнут и все заживет".

Напомним, Волчека задержали 6 февраля в 13.50, у торгового центра Петрозаводска. Сотрудники УЭБиПК МВД Карелии провели задержание Волчека, когда он садился в такси. 

На видео запечатлено, как Волчек после встречи с министром Кайдаловым хотел уехать из торгового центра на такси. Когда он подошел к машине, его окружили люди в масках, положили на снег, завели руки за спину и надели наручники.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки, подозреваемым по которому проходит министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении замдиректора по строительству бюджетного учреждения "Аэропорт "Петрозаводск" Игоря Волчека, подозреваемого в совершении преступления по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере".

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года Волчек, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Алексеем Кайдаловым, получили от представителей фирмы взятку не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

Ранее сообщалось, что 8 февраля Петрозаводский суд арестовал Кайдалова и Волчека до 5 апреля. Оба они обжаловали это решение в Верховный суд Карелии.

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