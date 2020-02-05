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Задержку зарплаты хотят приравнять к преступлениям средней тяжести

Новости. Общество
21:05, 05 Февраля 2020
фото: © Александр Казаков
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Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД ужесточить уголовное наказание для руководителей предприятий за невыплату заработной платы более чем за два месяца.

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы, пишут "Известия".

На сегодняшний день за частичную невыплату зарплаты, а также пенсий, стипендий и пособий на протяжении свыше трех месяцев руководителю организации или ее филиала грозит до года лишения свободы, за полную свыше двух месяцев – до трех лет. Помимо тюремного заключения предусматриваются другие виды наказаний (штрафы, общественные работы и дисквалификация).

По данным официальной статистики, на 1 декабря прошлого года российские работодатели суммарно задолжали сотрудникам 2,9 млрд рублей.

С января по июнь 2019 года по статье о невыплате заработной платы были осуждены 124 человека, 330 руководителей избежали уголовного наказания, погасив долг перед сотрудниками.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев полагает, что усиление тюремного наказания будет способствовать активным выплатам для пострадавших подчиненных.

С этой позицией не согласен вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов, который считает, что предложенные властями санкции не являются соразмерными преступлению, как и практика штрафования, которая направлена на увеличение госбюджета, а не на выплаты для работников.

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