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Новости. Экономика
09:09, 22 Марта 2018

Задолженность по зарплате растет в Карелии каждый месяц

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Задолженность по зарплате в организациях Карелии, растущая с осени прошлого года, к 1 марта увеличилась еще на 9,7 млн рублей, или на 10,3% по сравнению с началом февраля.

По данным Карелиястата, общая сумма задолженности достигла 104,9 млн. рублей. Из этой суммы половина - просроченная задолженность за 2017 год, еще 31,2% – за 2016 год и ранее.

Более половины всей задолженности (88,5%) приходится на организации, находящиеся в стадии конкурсного производства, предусмотренной процедурой банкротства.

В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 40,3% приходится на транспорт.

Где еще задерживают зарплату, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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