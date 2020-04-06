Задолженность за услуги ЖКХ перестанет караться штрафами до конца года

Правительство РФ освободит граждан России от штрафов за просрочку оплаты коммунальных услуг до конца года.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Трансляцию заседания вел телеканал "Россия 24".

"Для всех жителей наших страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут", - отметил Мишустин.

Он также сообщил, что подписал постановление правительства, которое изменяет правила предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

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