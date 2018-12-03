Задремавшего в центре Петрозаводска горожанина обокрал приятель

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту кражи у уснувшего на скамейке горожанина, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 33-летний горожанин и сообщил, что у него из рюкзака похитили 7 тысяч рублей. Он пояснил, что в один из осенних дней задремал на скамейке в центральном районе города, а когда проснулся - обнаружил пропажу денежных средств.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 38-летнего жителя Карелии. По версии следствия, он вечером познакомился с заявителем на улице, они вместе распивали спиртное. Когда под утро приятель уснул, подозреваемый похитил из его рюкзака деньги, после чего скрылся. Подозреваемый работает вахтовым методом, сразу после кражи уехал из Петрозаводска, но был установлен правоохранителями.