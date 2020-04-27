Заемщиков могут избавить от обязанности страховать ипотеку

В ЦБ отметили, что сейчас клиенты оформляют страховку сами, поэтому не всегда способны точно оценить все затраты на ипотеку. При этом такое страхование необходимо, так как позволяет снизить расходы граждан на возврат долга в незапланированных ситуациях, подчеркнули в регуляторе.

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