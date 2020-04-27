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Заемщиков могут избавить от обязанности страховать ипотеку

Новости. Экономика
16:41, 27 Апреля 2020
фото: Максим Стулов / Ведомости
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Банк России разработал концепцию ипотечного страхования, которая освобождает россиян от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать свою жизнь и здоровье, а также приобретаемую недвижимость при оформлении кредита на покупку жилья.

Эту обязанность предлагается возложить на банки, сообщила пресс-служба Центробанка.

В ЦБ отметили, что сейчас клиенты оформляют страховку сами, поэтому не всегда способны точно оценить все затраты на ипотеку. При этом такое страхование необходимо, так как позволяет снизить расходы граждан на возврат долга в незапланированных ситуациях, подчеркнули в регуляторе.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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