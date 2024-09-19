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Зафиксирована новая мошенническая схема в России с получением «гробовых» выплат

Новости. Общество
22:00, 30 Сентября 2024
фото: © kegfire5 / Freepik

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В России раскрыли новую схему мошенников с получением выплат на погибших участников СВО.

В России раскрыли новую схему мошенничества с получением «гробовых» выплат участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом стало известно после заявления военного комиссара Туймазы и Туймазинского района Башкирии Рушана Ахмадуллина, сообщает Лента.ру со ссылкой на «Туймазинский вестник».

Военный комиссар рассказал историю семьи российского бойца, члены которой узнали, что их близкий уже не вернется с фронта. Вскоре с ними связались якобы сотрудники Следственного комитета и предложили за определенную сумму ускорить процесс оформления выплаты. Согласившись, родственники лишились своих сбережений, так как звонившие оказались мошенниками.

Родственникам другого участника СВО, которые уже успели получить «гробовую» выплату, позвонили якобы строители, которые упорно втягивали их в сделку по покупке коттеджа в Сочи, рассказал Ахмадуллин.

«Это либо жулики, либо представители киевских спецслужб, использующие самые гнусные и коварные схемы для вытягивания денег у родственников солдат», — заявил военный комиссар.

Он призвал родственников бойцов СВО не выкладывать в соцсетях подробную информацию о военных, находящихся в зоне СВО, поскольку «противник собирает и анализируют эту информацию для использования в своих целях».

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