Загадочно освободившееся место в Петросовете занял Александр Ханцевич

Депутатский мандат, освободившийся после неожиданного решения директора школы № 35 Елены Прожеевой покинуть Петросовет, достался Александру Ханцевичу.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, территориальная избирательная комиссия Петрозаводска зарегистрировала Ханцевича 11 ноября.

Его кандидатура была выдвинута политическим советом петрозаводского отделения партии «Единая Россия».

Ханцевич был депутатом Петросовета 27 и 28 созывов. С марта 2011 года по октябрь 2021 года занимал должность заместителя председателя горсовета, а после ареста экс-спикера Геннадия Боднарчука исполнял обязанности председателя вплоть до выборов в октябре 2021 года.

Елена Прожеева прекратила депутатские полномочия 8 ноября менее чем через месяц после своего избрания. Причины этого поступка в Петросовете на назвали.