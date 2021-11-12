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Загадочно освободившееся место в Петросовете занял Александр Ханцевич

Новости. Политика
07:25, 12 Ноября 2021
фото: Петросовет

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Депутатский мандат, освободившийся после неожиданного решения директора школы № 35 Елены Прожеевой покинуть Петросовет, достался Александру Ханцевичу.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, территориальная избирательная комиссия Петрозаводска зарегистрировала Ханцевича 11 ноября.

Его кандидатура была выдвинута политическим советом петрозаводского отделения партии «Единая Россия».

Ханцевич был депутатом Петросовета 27 и 28 созывов. С марта 2011 года по октябрь 2021 года занимал должность заместителя председателя горсовета, а после ареста экс-спикера Геннадия Боднарчука исполнял обязанности председателя вплоть до выборов в октябре 2021 года.

Елена Прожеева прекратила депутатские полномочия 8 ноября менее чем через месяц после своего избрания. Причины этого поступка в Петросовете на назвали.

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Комментарии

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Гражданин
2021-11-12 07:47:27
Непотопляемое ....лицо.
А ведь действительно он начал еще при Демине.
Знает всех и все про всех - но молчит.
В скандалах не участвует - на рожон не лезет - инициатив не выдвигает - сидит тихо и спокойно.
Остается загадкой зачем он там и кому он снова нужет ?
Гость
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