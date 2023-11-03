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В Госкомитете отреагировали на жалобы жителей Петрозаводска на неубранные от снега и наледи дворы

Новости. Общество
08:40, 04 Ноября 2023
фото: © Управляющая организация «ОнегоСтройСервис»

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В пятницу, 3 ноября, в Госкомитет по жилищному надзору поступило более 150 сообщений от жителей Петрозаводска.

В  пятницу, 3 ноября, в течение дня специалисты Госкомитета Карелии по жилищному надзору связывались по телефону с управляющими организациями Петрозаводска по жалобам и сообщениям жителей в соцсетях о плохом содержании дворов.

Так, в Госкомитет поступило более 150 сообщений.

Как рассказали власти, информацию о плохом содержании придомовых территорий передали руководителям управляющих организаций для расчистки снега и наледи во дворах карельской столицы по адресам: Сегежская, 3, Пархоменко, 26, Сусанина, 30, Судостроительная, 8-в.

В Госкомитете также сообщили о принятых управляющими организациями мерах по состоянию на 18.00 часов пятницы 3 ноября в следующих дворах:

- Советская, 25: территория убрана от снега.

- Сегежская, 6 и 8: работы по уборке идут, завершатся 3 ноября.

- Мурманская, 33, Судостроительная, 8-а, Древлянка, 6, Коммунальная, 7, Балтийская, 17, Володарского, 43-45, 
Скандинавский проезд, 8: уборка ведётся, в том числе, с помощью техники, завершится до 4 ноября.

Напомним, петрозаводчане завалили власти жалобами на плохую работу управляющих компаний, а именно: жители карельской столицы жаловались на нерасчищенные от снега и наледи дворы.

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