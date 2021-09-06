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Андрей Монастыршин: «Плата за ЖКХ не должна превышать 10% от дохода семьи»

Новости. Общество
15:10, 07 Сентября 2021
фото: КПРФ в Карелии

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Кандидат в депутаты Заксобрания Карелии от КПРФ Андрей Монастыршин – о том, как остановить рост цен и тарифов.

Юрист и гражданский активист Андрей Монастыршин на своей малой родине известен борьбой за обеспечение жителей Кемского и Лоухского районов качественной питьевой водой: он добивается реконструкции водопроводных сетей и строительства очистных сооружений на водозаборах и канализационных стоках; а также выступает за ускорение крайне медленного переселения граждан из аварийного и ветхого жилфонда, обеспечение населенных пунктов качественной сотовой связью и организацию транспортного сообщения между городами и поселками.

Как юрист, выступая в судах в защиту своих земляков, которые платят огромные деньги за некачественную питьевую воду, Андрей Монастыршин уверен, что сдерживание роста цен и тарифов – прямая обязанность государства.

- Цены на продукты и другие жизненно необходимые товары растут такими темпами, что за ними не могут угнаться ни пенсии, ни зарплаты. Реальные доходы населения непрерывно снижаются. КПРФ считает: власть не имеет права освобождать себя от контроля за ценами на продукты, лекарства и самые необходимые товары. Уверен, это возможно делать даже на региональном уровне.

Власть обязана регулировать тарифы на топливо, электроэнергию и транспорт, так, чтобы эти расходы не ложились тяжким бременем на людей, особенно с низким достатком. Мы считаем, что расходы на услуги ЖКХ не должны превышать 10% от совокупного дохода семьи. Если семья платит больше, - значит ей обязано помогать государство. Эту планку возможно установить на уровне республики и давать субсидии тем, кто тратит на ЖКХ больше 10% заработка или пенсии. Также мы считаем, что необходимо ввести мораторий на сборы за капремонт и прекратить дикие поборы с населения за общедомовые нужды.

Коммунисты идут на выборы единой и сплоченной командой. Ее возглавляют лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов и ветеран авиации, подполковник в отставке Сергей Андруневич - известные оппозиционные политики, отстаивающие интересы простых жителей. Среди кандидатов в депутаты есть учителя, врачи, предприниматели, представители профсоюзов и местного самоуправления. Команда КПРФ готова взять на себя ответственность за работу Закобрания Карелии: если коммунисты получат большинство депутатских мандатов, ни один антинародный закон не будет принят, каждый бюджетный рубль будет тратиться в интересах жителей.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Редакция ПТЗ», 185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 11, пом. 16, офис 517А, ИНН 1001350271
Заказчик: Карельское республиканское отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". Размещение оплачено из средств избирательного фонда Карельского республиканского отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Республики Карелии седьмого созыва.

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