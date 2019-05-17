Загорелась больница в Шелтозеро, персонал пришлось эвакуировать

Пожарные Прионежского района вызваны на возгорание в амбулатории в селе Шелтозеро, сообщает ГУМЧС по Карелии.

По информации ведомства, в 12.04 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска (16 человек, 6 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в амбулатории в селе Шелтозеро.

По предварительной версии, здание поликлиники загорелось после пала травы.

Персонал и пациентов - всего 11 человек - пришлось эвакуировать.